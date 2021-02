Ludwigshafen. Im Impfzentrum im Ludwigshafener Walzmühle-Center können seit Dienstag keine Impfungen mehr durchgeführt werden. Wie ein Sprecher der Verwaltung am Donnerstag bestätigte, ist der Impfstoff ausgegangen. „Termine können erst wieder ab dem 1. März vergeben werden“, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. Wie viele Termine durch den Lieferengpass verschoben werden mussten, konnte der Sprecher nicht sagen. Zuletzt seien in den beiden Impfstraßen aber rund 160 Menschen pro Tag gegen das Coronavirus immunisiert worden. Insgesamt seien in der Walzmühle bislang 5369 Impfungen durchgeführt worden, 3146 Personen erhielten ihre Erstimpfung, 2223 wurden bereits zwei Mal gepikst.