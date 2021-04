Ludwigshafen. Angesichts der hohen Inzidenzzahlen in Ludwigshafen haben die Pfarreiräte der fünf katholischen Pfarreien entschieden, bis auf weiteres keine Gottesdienste mehr anzubieten. Seit Montag werde darauf verzichtet, heißt es in einer Mitteilung. Auch im Heinrich-Pesch-Haus seien die Gottesdienste ausgesetzt. Die Wiederaufnahme sei von der Corona-Entwicklung in der Stadt abhängig.

