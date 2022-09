Katholiken führen neuen Dekan ein

Ludwigshafen. Pfarrer Dominik Geiger ist als neuer Dekan der Katholiken in Ludwigshafen eingeführt worden. Geiger beerbt den bisherigen Dekan Alban Meißner und übernimmt das Amt offiziell ab dem 1. Oktober für die nächsten sechs Jahre, teilte das Katholische Stadtdekanat Ludwigshafen mit. Die Amtseinführung Geigers und Verabschiedung Meißners wurde am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Josef in Friesenheim gefeiert.

Die Verlesung der Ernennung von Geiger zum neuen Dekan übernahm Bischof Karl-Heinz Wiesemann. In seiner Predigt sprach der zukünftige Dekan laut der Mitteilung über Visionen und Träume. Diese seien nötig, um Hoffnung haben zu können. Wichtig sei, so Geiger, dass die Menschen ihre Talente und Fähigkeiten gemeinsam für das große Ganze einsetzen: „Dann könnten Visionen wahr werden. Ich wünsche mir, dass wir in Kirche und Stadt so manche Visionen gemeinsam angehen und so dazu beitragen, dass Menschen ein kleines Stück vom Himmel erleben.“

„Ein Amt der Kommunikation“

Meißner blickte auf seine zehnjährige Amtszeit zurück. „Es ist ein Amt der Kommunikation“, erklärte er. Er habe viele gute Erfahrungen machen dürfen. Meißner dankte seinen Unterstützern. „Nach zehn Jahren freue ich mich, mich wieder auf die Arbeit in der Pfarrei konzentrieren zu können“, blickte der bisherige Dekan voraus. Seinem Nachfolger wünschte er laut Mitteilung ein hörendes Herz, damit er das Richtige höre und sehe und es „fruchtbringend“ weitergeben könne.

Geiger wiederum dankte in seiner Predigt seinem Vorgänger für seine Menschlichkeit, seine Unterstützung und die immer offenstehende Tür. „Du bist auf die Menschen voller Liebe zugegangen,“ sagte Geiger. Meißner habe seinen Dienst mit Herz und Verstand ausgeführt. Die Festgemeinde verabschiedete Meißner mit langem Applaus.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dankte dem scheidenden Dekan Meißner für sein Engagement und seine Leistungen, sein Mitgefühl sowie seinen Willen, für die Menschen da zu sein. Steinruck betonte, sie wolle mit Meißner und Geiger „zum Wohle der Stadt“ im Gespräch bleiben, denn „Visionen und Herausforderungen haben wir weiß Gott genug“.

Geiger wird künftig neben seinem Amt als Dekan weiter als Leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Cäcilia und als Administrator der Pfarrei Heilige Edith Stein tätig sein. red/kpl