Kartoffeln und Obst für über hundert Euro - Männer zocken Ludwigshafener Seniorin ab

Ludwigshafen. Zwei Männer haben einer Seniorin in Ludwigshafen am Mittwoch einen Sack Kartoffeln und eine Kiste Obst für über hundert Euro verkauft. Nach Angaben der Polizei erstattete die Frau Anzeige. Die Männer hatten am Morgen gegen 8.45 Uhr bei ihr geklingelt und wollten ihr dann einen großen Sack Kartoffeln sowie eine Kiste Obst für 110 Euro verkaufen. Die Frau ließ sich nicht darauf ein. Die Männer redeten anscheinend so lange auf die Frau ein, bis sie letztlich zahlte. Einer der Männer holte die Kartoffeln und das Obst aus einem Van/Bus und übergab sie der Seniorin.

Die Männer konnte sie wie folgt beschreiben: Mann 1: Älterer Mann, etwa 1,85 Meter groß, kräftig - Mann 2: Etwa 1,62 Meter groß, kräftige Statur, auffällig runder Kopf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222 entgegen. Anlässlich dieses Vorfalls empfiehlt die Polizei, Vertreter nicht in die Wohnung zu lassen und niemals etwas an der Haustür zu kaufen oder zu unterschreiben.