Kartenvorverkauf für Altweiberfasnacht in Ludwigshafener Eberthalle beginnt

Ludwigshafen. Sie ist wohl die größte Veranstaltung zur Fasnacht im Närrischen Fahrplan der Stadt Ludwigshafen und seit vielen Jahren eines der großen Events des Karnevals in der Metropolregion: Die Party zur Altweiberfasnacht am Donnerstag, 16. Februar, in der Eberthalle bietet ab 20 Uhr bis tief in die Nacht beste Partystimmung, versprechen die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Musikalisch durch Jahrzehnte

Den Soundtrack dazu liefern die legendäre Partyband Grand Malör und The DJ Bus mit DJ Carmine in der Halle sowie Mr. Propeller mit seinem Set im Foyer. Während die Musiker von Grand Malör mit Hits aus Rock und Pop musikalisch durch Jahrzehnte steuern, mixt sich auch DJ Carmine quer durch unterschiedlichste Stilrichtungen und Epochen. Mr. Propeller widmet sich dagegen bei seinem Set im Foyer hauptsächlich den musikalischen Genres Hip Hop, Dance/House und serviert darüber hinaus feinste Party-Klassiker.

Karten gibt es für 21 Euro im Vorverkauf unter www.lukom.com/altweiberfasnacht/ sowie bei der Tourist-Information am Berliner Platz 1, geöffnet montags bis freitags jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.