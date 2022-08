Kanal in Ludwigshafen wird erneuert - Grund wird auf Blindgänger untersucht

Ludwigshafen. Aufgrund seines schlechten Zustandes muss der Kanal in der Frankenthaler Straße in Ludwigshafen erneuert werden. Für die Kanalbaumaßnahmen sind nach Angaben der Stadtverwaltung im Vorfeld Untersuchungen des Baugrunds erforderlich. Auch werde geprüft, ob der Grund frei von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg ist.

Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 31. August, und dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 14. September. Die Untersuchung auf Blindgänger wird nachts von 21 bis 5 Uhr erfolgen. Die Bohrarbeiten werden tagsüber zwischen 7 bis 17 Uhr stattfinden. Gearbeitet wird in mehreren rund 100 Meter langen Abschnitten in Form einer Wanderbaustelle. Der Untersuchungsbereich wird für den Verkehr deshalb abschnittsweise gesperrt. Die Durchfahrt der Frankenthaler Straße wird während der Arbeiten weiterhin möglich sein, wobei die Fahrbahn auf Höhe des Baustellenabschnitts verengt wird.

Um die Verkehrsfläche lückenlos auf mögliche Kampfmittel untersuchen zu können, ist des Weiteren die Einrichtung eines absoluten Halteverbots auf der Straßenseite in Fahrtrichtung Oggersheim notwendig. Da es sich um eine Wanderbaustelle handelt, besteht das absolute Halteverbot im Bereich des dann zu untersuchenden Abschnitts.