Kampfmittelsuche in Ludwigshafen - Fahrbahn wird verengt

Ludwigshafen. Eine Fahrbahnverengung und ein absolutes Halteverbot bringt die Suche nach in der Erde verborgenen Kampfmitteln mit sich. Die Suche ist nötig, da der Kanal in der Frankenthaler Straße dringend erneuert werden muss. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werde wegen der vorab notwendigen Kampfmitteluntersuchung der Abschnitt zwischen Rohrlachstraße und Pettenkoferstraße in der Nacht von Montag, 24., auf Dienstag, 25. Oktober, von 23 bis 5 Uhr abschnittweise gesperrt. Falls notwendig erfolge eine abschnittweise Sperrung auch in der Nacht von Dienstag, 25., auf Mittwoch, 26. Oktober, im Zeitraum von 23 bis 5 Uhr.

Die Durchfahrt der Frankenthaler Straße ist während der Arbeiten für die Straßenbahn, Radfahrer und den Autoverkehr möglich, wobei jedoch die Fahrbahn auf Höhe des jeweiligen Untersuchungsabschnitts verengt ist. Um die Verkehrsfläche lückenlos auf mögliche Kampfmittel untersuchen zu können, wird im gesamten Bereich ein absolutes Halteverbot auf der Straßenseite in Fahrtrichtung Oggersheim eingerichtet. Fragen beantwortet der Projektleiter des Wirtschaftsbetriebes der Stadt, Muhammed Emin Elibol, unter 0621/504-6809.