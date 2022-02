Um die Probleme im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof in den Griff zu bekommen, setzt die Stadt ihre Hoffnungen in einige Gesetzesänderungen. Das sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss, als es um die Arbeit des Lenkungskreises Hemshof ging. Der überbordenden Müllproblematik könne man nur Herr werden, wenn es die entsprechenden Instrumente

...