Kampagne “Die Pfalz qualifiziert” startet

Ludwigshafen. Die Agentur für Arbeit in Ludwigshafen nimmt an der Aktion „Die Pfalz qualifiziert“ teil. In Zusammenarbeit mit Partnern wie der Industrie- und Handelskammer, der IG Metall oder der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen soll Unternehmen und Beschäftigten ein schneller Zugang zu den Beratungsstellen der an der Kampagne teilnehmenden Partner ermöglicht werden, hieß es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel sei es, Arbeitgebern und Beschäftigten die Vorteile von gezielten Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen näher zu bringen, um dem Fachkräftemangel und Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken zu können. „Qualifizierung ist der wichtigste Baustein für Betriebe und Beschäftigte, um für die Zukunft gerüstet zu sein“, verdeutlichte die Agentur. Das Ministerium für Arbeit in Rheinland-Pfalz unterstützt die Aktion.

Überblick über das Angebot: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/kaiserslautern-pirmasens/pfalzqualifiziert