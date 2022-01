Kampagne abgesagt

Ludwigshafen. Der Große Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine hat die letzten zwei Termine dieser Saison und somit die Kampagne endgültig abgesagt. Das teilte der Verein am Freitag mit. „Wir hatten uns vor Monaten viele Gedanken gemacht, um Formate in der Pandemie möglich zu machen. Alles Open-Air, aber jetzt auch alles umsonst“, kommentiert Christoph Heller, Präsident des Großen Rates, die Entscheidung. „Angesichts der Lage rund um die Virus-Variante Omikron können wir ein Zusammenkommen so vieler Fasnachter nicht verantworten. Selbst mit ausgetüfteltem Hygienekonzept ist das aus unserer Sicht nicht möglich“, sagt er. Die Sicherheit aller stehe an erster Stelle.

„Dass wir sehr traurig sind, ist klar. Wir hoffen jetzt auf die neue Kampagne 2022/23. Mein Appell ist weiterhin an alle: Lasst euch impfen, boostern und vielleicht ein viertes Mal impfen im Sommer. Dann können wir wieder Fasnacht feiern“, so Heller. Als Ersatz für die ausgefallene Veranstaltung „Fasnacht auf der Radrennbahn“ strebt der Große Rat ein Frühlingstreffen auf der Friesenheimer Sportanlage im Frühsommer an. Die Fasnacht soll aber nicht Fall in den Sommer verlegt werden. jei