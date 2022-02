Kameras gegen Müllsünder

Ludwigshafen. Einer Videoüberwachung gegen Verursacher von wilden Müllablagerungen im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof steht grundsätzlich nichts mehr im Weg. Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat dem von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) angestoßenen Projekt zugestimmt. Ein erstes Konzept der Stadt sei eingereicht worden, es seien jedoch noch Details nachzuarbeiten, sagte der stellvertretende Landesdatenschutzbeauftragte Helmut Eiermann im Gespräch mit dieser Redaktion. Dabei gehe es etwa um die Speicherdauer des aufgezeichneten Filmmaterials, das genaue Vorgehen bei der Auswertung oder die Frage, ob tagsüber und nachts gleichermaßen gefilmt werde.

Voraussetzung für eine Videoüberwachung sei, dass die Stadt alle milderen Mittel im Kampf gegen wilden Sperrmüll bereits erfolglos ausgeschöpft habe, sagte Sandra Knörr von der Verwaltung am Montag im Hauptausschuss. Geplant ist eine Überwachung an drei „Hotspots“. Aus der Kommunalpolitik kommt auch Kritik an dem Vorhaben. jei