Kakerlaken und zu wenig Brandschutz in Ludwigshafener Asylunterkunft

Ludwigshafen. Wegen Personalmangels bei der Stadtverwaltung wird der Bau einer Feuerfluchttreppe in der Ludwigshafener Asylunterkunft Rampenweg seit drei Jahren immer wieder verschoben. Das räumte Sozialdezernentin Beate Steeg auf Nachfrage des Grünen-Mitglieds Uwe Lieser in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses ein. Wie die Grünen weiter mitteilen, sähen die geltenden Brandschutzregeln eine solche Treppe vor. „Brandschutzregeln gelten auch für Asylunterkünfte. Es ist nicht auszudenken, wenn etwas in der Unterkunft passieren sollte und die Rettung von dort lebenden Menschen durch eine fehlende Fluchttreppe behindert würde“, so Lieser. Zur Finanzierung der Kosten von rund 200 000 Euro soll der Mitteilung zufolge die Integrationspauschale von Bund und Land herangezogen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Witt: „Großer Handlungsbedarf“

Gisela Witt, sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Rat, fügt Liesers Ausführungen hinzu, dass es im Rampenweg weiteren großen Handlungsbedarf gebe. Auch die Bekämpfung baulicher und hygienischer Mängel, insbesondere des starken Kakerlaken- und Schimmelbefalls, sei seit langem zugesagt. Auch hier warteten die Grünen darauf, dass die seit langem versprochene Sanierung endlich umgesetzt werde. In der Sitzung hatten sich die Vertreter der grünen Stadtratsfraktion noch einmal für muttersprachliche Informationen zur Corona-Schutzimpfung starkgemacht, um die Bewohner der Ludwigshafener Unterkünfte niederschwellig und sachlich über das Thema aufzuklären. red/sal