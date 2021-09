Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen ab Montag enger

Ludwigshafen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) verlegen neue Stromkabel auf dem Kaiserwörthdamm im Stadtteil Mundenheim. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, kommt es daher ab Montag, 20. September, für zwei Wochen zu Verkehrseinschränkungen. So werden die Spuren beider Fahrtrichtungen auf Höhe der Feuerwehrwache auf jeweils eine Fahrspur verengt. Fußgänger und Fahrradfahrer werden ab der Lagerhausstraße und der Wegelenburgstraße umgeleitet. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich zwei Wochen. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert. her

