Ludwigshafen. Ein 35-Jähriger ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Restaurant im Bereich In den Neugärten eingebrochen. Nach Polizeiangaben entwendete der Einbrecher Lebensmittel, unter anderem Käse, Schinken und Wein.

Am Donnerstag erschien der 35-Jährige, augenscheinlich alkoholisiert, auf einer Polizeidienststelle und stellte sich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 240 Euro.