Kämmerer begrüßt angekündigte Hilfe des Landes

Ludwigshafen. Noch am Montag haben es alle Fraktionen unisono in der Sitzung des Stadtrates betont: Ohne Hilfe von Land und Bund wird Ludwigshafen seine massiven finanziellen Probleme nicht in den Griff bekommen. Insbesondere an die Ampel-Regierung in Mainz richtete sich der Appell der Kommunalpolitiker, endlich für eine bedarfsgerechte Ausstattung der Stadt zu sorgen. Und tatsächlich gibt es wenige Tage später erste positive Signale aus der Landeshauptstadt. So habe Finanzministerin Doris Ahnen angekündigt, dass aus dem Landeshaushalt die Hälfte der Liquiditätskredite der hochverschuldeten Kommunen übernommen werden sollen. Ludwigshafens Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) wertet das laut Mitteilung als „frohe Botschaft.“

Das Land hat angekündigt, verschuldete Städte finanziell zu unterstützen.

„Auf der Bundesebene hatte Bundeskanzler Olaf Scholz bereits als Finanzminister auf eine Altschuldenlösung gedrängt und so findet sich auch im Koalitionsvertrag die Absicht, die Kommunen von den Altschulden zu befreien, wieder. Um uns Kommunen zu entlasten, ist eine Grundgesetzänderung notwendig. Dies kann nur in einem übergreifenden Konsens gelingen, der das Einvernehmen der Länder erfordert“, so Schwarz.

Der Kämmerer erwartet zudem die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs, die ab 2023 in Kraft treten müsse und zu einer Verbesserung der Finanzierung der Stadt beitragen werde. Wie berichtet, hatte das Verfassungsgericht den Kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz als verfassungswidrig eingestuft. „Es ist für mich zwingend, dass wir gerade in diesem Kontext in unseren Anstrengungen zur Konsolidierung des Haushaltes nicht nachlassen dürfen. Mit einer Fortsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen durch Reduzierung der Ausgaben und ergänzend durch eine angemessene Gestaltung der Realsteuerhebesätze, Gebühren und Entgelte, sehen wir nach Jahrzehnten zum ersten Mal eine realistische Chance auf ausgeglichene Haushaltspläne und Schuldenabbau.“

Ludwigshafen hat im jüngst beschlossenen Haushaltsentwurf für Ende 2022 eine Gesamtverschulduung in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro geplant – davon 941 Millionen an Liquiditätsdarlehen. jei

