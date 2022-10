JVA Ludwigshafen: Haftanstalt feiert 50-jähriges Bestehen

Ludwigshafen. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Ludwigshafen feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wurde am Mittwoch im Beisein des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin (FDP) gefeiert – etwas verspätet. Denn bereits am 1. Februar 1972 wurde eine Sozialtherapeutische Abteilung in der Chemiestadt eröffnet, wie Anstaltsleiter Michael Händel im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet. Vorausgegangen war eine große Sozialrechtsreform Ende der 1960er Jahre, erklärt Händel. Der Strafvollzug sollte mit sozialtherapeutischen Anstalten modernisiert werden, „um die Rückfallgefahr zu senken“. Anfangs fanden in der Sozialtherapeutischen Abteilung zwölf Gefangene im Wohngruppenvollzug Platz.

Heute ist die einstige Abteilung eine eigenständige Anstalt. Die einzige ihrer Art in Rheinland-Pfalz, so Händel. 66 Haftplätze weist die JVA mittlerweile auf. Inzwischen sei die Sozialtherapie aufgeteilt in drei Säulen: dem Wohngruppenvollzug sowie den Gruppen- und Einzeltherapeutischen Angeboten. Die Häftlinge würden das Konzept der JVA annehmen, zumal keiner gezwungen werde, sich dort behandeln zu lassen. „Man muss bereit sein, sich vom Regelvollzug hierhin verlegen zu lassen“, sagt Händel.

Die Gefangenen würden besonders die überschaubare Größe der Einrichtung schätzen. Doch nicht jeder halte es dort bis zum Ende aus. Rund 30 Zugängen im Jahr stehen im Schnitt fünf bis acht Abgänge gegenüber. „Wir wollen die Haftplätze mit Leuten belegen, bei denen Erfolgaussichten bestehen. Und wir müssen uns von Menschen trennen, die die Behandlung anderer gefährden“, erklärt Händel. Für die Betroffenen geht es zurück in den Regelvollzug.

Alte und neue Herausforderungen

Haben die Häftlinge ihre Zeit erfolgreich abgesessen, seien sie zumeist dankbar. „Bei der Entlassung sind die Gefangenen teilweise gerührt“, sagt Händel. „Ihr ward anstrengend, aber es war eine aufrichtige Unterstützung“ oder „ich habe viel bei euch gelernt“, bekomme das Anstaltspersonal zu hören. Auch Weihnachtskarten, Briefe oder Telefonate bleiben nicht aus.

In den letzten gut zweieinhalb Jahren musste der eine oder andere Häftling aber auch bei guter Führung womöglich länger auf seine Entlassung warten. Grund dafür war die Corona-Pandemie. „Eine große Herausforderung“, so Händel. Einerseits ging es dabei darum, das Virus möglichst fern von der Einrichtung zu halten. „Da sind wir ganz gut durchgekommen“, betont der Anstaltsleiter. Doch: „Für die Gefangenen bedeutete die Zeit eine Verzögerung in der vollzuglichen Fortentwicklung.“ Von all den Corona-Maßnahmen waren natürlich auch die Häftlinge betroffen. Die Erprobungen auf einen möglichen Freigang waren damit nicht mehr möglich. „Es gibt immer noch einen Stau“, so Händel, „aber der Freigang läuft jetzt langsam wieder an“.

Nun könnte aber bereits die nächste Herausforderung bevorstehen. Händel geht davon aus, dass die Energiekrise auch auf seine Anstalt zukommen wird. „Es wird geschaut, wo man einsparen kann.“ Die Temperatur in den Büros werde beispielsweise gesenkt. Auch bei der Beleuchtung soll gespart werden.

Die Gefangenen wohnen jedoch in den Hafträumen, erklärt Händel. „Da kann man nicht mit 19 Grad kommen“. Doch in Gesprächen würden die Häftlinge für das Thema sensibilisiert. Auch sollen Kontrollen stattfinden, ob etwa Elektronikgeräte in den Räumen ausgeschaltet wurden, wenn die Gefangenen nicht zugegen sind. „Ich habe den Eindruck, dass die Männer das Thema ernst nehmen“, sagt Händel. Mit gutem Grund: Sollten sie gegen Auflagen verstoßen, drohen laut Händel disziplinarische Maßnahmen.