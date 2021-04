Ludwigshafen. Neue Wendung in der Debatte um den zukünftigen Rathaus-Standort: Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) informierte am Montag den Bau- und Grundstücksausschuss darüber, dass der Verwaltungssitz möglicherweise im Metropol-Komplex untergebracht werden könnte. Dieses soll ab Mitte Mai vom Ettlinger Unternehmen Timon Bauregie am Berliner Platz errichtet werden. „Das Metropol

...