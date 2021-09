Jury für Ernst-Bloch-Preis steht fest

Ludwigshafen. Im Andenken an den in Ludwigshafen geborenen Philosophen will Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am 2. Dezember die Verleihung des Ernst-Bloch-Preises vornehmen. Allein: Einen Preisträger oder eine Preisträgerin gibt es bisher nicht. Ihn oder sie zu finden, ist die Aufgabe einer just benannten Jury.

In das Auswahlgremium hat der städtische Beirat für dieses Jahr einstimmig Hubert Spiegel, Literaturkritiker und Deutschlandkorrespondent im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Amna Franzke, verantwortliche Redakteurin bei Zeit Online und Eva Geulen, Direktorin des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin, gewählt. Gemeinsam werden die Jury und der Beirat bis Mitte Oktober ihr Votum für die Gewinner des Ernst-Bloch-Preises und des Förderpreises abgeben.

Mit dem Ernst-Bloch-Preis zeichnet die Stadt seit 1985 im dreijährigen Turnus herausragendes wissenschaftliches oder literarisches Schaffen mit philosophischer Grundhaltung aus, das für unsere Kultur in kritischer Auseinandersetzung mit der Gegenwart bedeutsam ist. Der daran angegliederte Förderpreis soll jüngere Autoren würdigen und unterstützen. Mit dem Hauptpreis ist eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 10 000 Euro verbunden, beim Förderpreis sind es 2500 Euro.

Zu den Hauptpreisträgern zählen unter anderem Pierre Bourdieu, Dan Diner und Seyla Benhabib. Der Förderpreis zeichnete inzwischen renommierte Vertreter der internationalen intellektuellen Landschaft wie Ann Cotten, Navid Kermani und Carolin Emcke aus. Den Ernst-Bloch-Preis im Jahr 2018 gewann der international bekannte Historiker und Philosoph Achille Mbembe. sal

