Ludwigshafen. Ein junger E-Scooter-Fahrer hat in Ludwigshafen einen bevorrechtigten Fahrradfahrer am Mittwochvormittag übersehen und einen Unfall verursacht. Der 65-Jährige stürzte, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Der 20-Jährige E-Scooter-Fahrer war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Den Beamten liegt nur ein Foto eines Personalausweises vor. Daher bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621/9632222.

