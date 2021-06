Junge Union fordert: KVD besser ausstatten

Ludwigshafen. Die Junge Union (JU) Ludwigshafen setzt sich für eine konsequente Stärkung und aufgabengerechte Ausstattung des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) ein. „Die Frauen und Männer des KVD leisten eine großartige Arbeit für unsere Stadt und einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit. Das mittlerweile polizeiähnliche Aufgabenfeld trifft auf exzellente Kräfte mit viel Herzblut“, sagte der Vorsitzende der JU, Jan Ehrhart, nachdem er mit Vorstandskollegin Katharina Sommer eine nächtliche Zwölf-Stunden-Schicht begleitet hatte.

„Umso unverständlicher ist es, dass die Ordnungshüter mit deutlich schlechterer Ausrüstung als die rheinland-pfälzische Polizei in Einsätze gehen müssen. Fehlende Taser für den Einsatz gegen gewaltbereite Störer, fehlendes Sondersignal auf den Fahrzeugen sowie die immensen Personalprobleme sind nur die Spitze des Eisbergs“, so Sommer. Es sei die Pflicht der Stadt, ihre Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Dazu müssten landesrechtliche Rahmenbedingungen vorhanden sein. „Eine de-facto-Stadtpolizei wie in Ludwigshafen, Mainz, Koblenz, Trier oder Kaiserslautern muss von der Landesregierung dringend anders behandelt werden als die Ordnungsbehörden im ländlichen Raum“, fordert Ehrhart.

Das Land vertritt die Auffassung, dass Taser Sache von Polizeibeamten bleiben sollten, die jahrelang an dem Gerät für den Ernstfall ausgebildet werden. jei