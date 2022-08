Junge stiehlt Blumenkübel

Bad Dürkheim. Vielleicht mag sie ja einladend wirken, die schöne Dekoration vor dem Haus anderer, die man selbst gerne hätte. Sie mitzunehmen, zählt dennoch als dreister Diebstahl. Einen ebensolchen beobachtete eine Hausbesitzerin laut Polizei in Bad Dürkheim am Freitagabend. In der Straße Oberer Finkenpfad hielt am Freitagabend laut Polizei ein Fiat Doblo aus Schwegenheim – aus dem Kreis Germersheim– vor dem Haus einer 48-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, stieg ein Junge aus dem Auto und nahm in aller Seelenruhe den Blumenkübel an sich, der auf dem Gehweg vor dem Haus der Frau stand. Dann lud er ihn in den Wagen, stieg wieder ein, und das Auto fuhr mitsamt der Beute davon.

Da sich die Geschädigte das Nummernschild des Autos gemerkt hatte, war die Ermittlung der Tatverdächtigen kein Problem für die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Diebstahls einleitete.

Nun bleibt lediglich zu hoffen, dass die mutmaßlichen Täter daraus lernen und das nächste Mal in einem Gartenmarkt nach Deko-Artikeln Aussicht halten. red