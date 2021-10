Junge Stars der Manege

Ludwigshafen. Beim Kölner Mitmachzirkus Soluna kommen kleine Künstler groß raus: In den Herbstferien durften Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren dort zeigen, dass Artistinnen und Artisten in ihnen stecken. Veranstalter des Programms war erneut der Fachbereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt in Kooperation mit dem Förderverein der Gräfenau-Grundschule und mit finanzieller Unterstützung der Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse.

Corona-bedingt konnten diesmal zwar nur 30 Kinder und Jugendliche teilnehmen, die auf zwei Gruppen verteilt wurden. Doch hatte der Fachbereich dafür gesorgt, dass keine jungen Clowns, Jongleure oder Fakire leer ausgingen: In 15 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gab es unter dem Motto „Action in der Manege“ Workshops für insgesamt 2500 Teilnehmer.

Der einwöchige Soluna-Workshop fand im Hemshofpark und in umliegenden Turnhallen statt, am Ende gab es wieder eine Aufführung für die Angehörigen. In der Gräfenauschule hatte Gruppe Rot am Vormittag ihre Generalprobe, Gruppe Gelb in der Goetheschule. „Wir wollten es auf sichere Beine stellen, daher der kleinere Rahmen“, sagte Kerstin Nießner, Leiterin des Ferienprojekts.

Handstand auf Nagelbrett

Gruppe Rot begann ihr Programm mit einem klassischen Einmarsch in die Manege, bevor die Trapez-Künstler ihr Können zeigten. Fakire liefen über Glasscherben und machten Handstände auf Nagelbrettern, ohne dass es Verletzte gab. Zum Abschluss gab es Balancieren auf der Slackline, kombiniert mit einer Jonglage. Die Kinder waren mit Freude bei der Sache. „Sie lernen hier viel Neues und stellen fest: Ich kann das. Sie gehen über ihre Grenzen hinaus, das ist das, was sie stark macht“, erläuterte Nießner.

Einige der Kinder sind in jedem Jahr dabei. Wenn sie mit 14 aus dem Teilnahmealter heraus sind, kommen sie als Workshop-Helfer wieder. Dies tun sie ehrenamtlich, können es sich jedoch als Praktikum für eine pädagogische Ausbildung anrechnen lassen. Im Mittelpunkt steht der Gedanke der Gemeinsamkeit. „Die Kinder lernen: Jeder allein ist ein Star, gemeinsam sind wir unschlagbar“, sagte Fachbereichsleiterin Sabine Heiligenthal. kge