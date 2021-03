Ludwigshafen. Ein 52-jähriger Mann ist am gestrigen Freitag in der Straßenbahnlinie 10 von einem Unbekannten körperlich attackiert worden. Der Täter soll dem 52-Jährigen laut Polizei gegen 20.30 Uhr in Höhe der Haltestelle Hohenzollernstraße mit der Faust in den Bauch geschlagen haben. Bei dem Täter soll es sich um einen Jugendlichen gehandelt haben.

Dieser wird wie folgt beschrieben: 1,65 Meter groß, sportliche Statur, schwarze halblange Haare, trug einen roten Jogginganzug bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 entgegen.