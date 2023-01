Jugendlicher Ladendieb in Ludwigshafen schlägt Angestellter mit Faust ins Gesicht

Ludwigshafen. Ein jugendlicher Ladendieb hat am Mittwoch eine Angestellte eines Drogeriemarktes in Ludwigshafen verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der 16-Jährige drei Parfumflacons stehlen. Als er von einer 57-jährigen Angestellten angesprochen wurde, schlug er ihr mit der Faust in das Gesicht. Weitere Angestellte hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 57-Jährige musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der 16-Jährige kam anschließend zu einer Polizeidienstelle, wo er an seine Erziehungsberechtigte übergeben wurde.

