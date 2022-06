Jugendlicher in Ludwigshafen mit Messern unterwegs - Polizeieinsatz

Ludwigshafen. Ein Jugendlicher der mit mehreren Messern am Berliner Platz in Ludwigshafen unterwegs war, hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen bemerkt, dass der 17-Jährige die Messer am Körper trug. Als die Beamten sich der Person näherten, zog dieser sein T-Shirt hoch. Dort stellten die Polizeibeamten drei Messer fest, die im Hosenbund steckten. Der 17-Jährige ließ sich anschließend widerstandslos zu einer Fachklinik bringen. Bei den Messern handelte es sich um Küchenmesser. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

