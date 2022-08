Jugendlichen begrapscht

Ludwigshafen. Ein 16-Jähriger ist in Ludwigshafen von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprach der Fremde den Jugendlichen am vergangenen Sonntag gegen 14.30 Uhr vor der Friesenheimer Stadtteil-Bibliothek in der Spatenstraße an. Mit der Hand habe er ihn im Genitalbereich angefasst, so die Beamten. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann.

Zeugen gesucht

Der 16-Jährige beschreibt den Täter als etwa 1,75 Meter groß, circa 50 Jahre alt, kahlköpfig und dick. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Kriminalpolizei Ludwigshafen Zeugen, die bei der Ermittlung des Mannes helfen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an die Adresse kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen. jei