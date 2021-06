Jugendliche zündeln und verursachen Feuer an Begütenweiher

Ludwigshafen-Oggersheim. Mehrere Jugendliche haben am gestrigen Mittwoch am Begütenweiher gezündelt und so einen Brand verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 20 Uhr am Ufer aus, konnte jedoch zeitnah von Passanten gelöscht werden. Die Jugendlichen flohen in Richtung der Sudetenstraße. Die Höhe des Flurschadens wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen in der Sudetenstraße oder der Mittelpartstraße gesehen oder kann Hinweise zu der Tat geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim, Telefonnummer 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .