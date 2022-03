Jugendliche versprühen Reizgas in der Ernst-Reuter-Schule

Ludwigshafen. Drei Jugendliche im Alter von 15-16 Jahren haben am Montag Reizgas in der Toilettenanlage von der Ernst-Reuter-Schule versprüht. Wie das Polizeipräsidium Rheinland-Pfalz mitteilte, klagten mehrere Schüler nach der zweiten Pause kurz nach 11 Uhr über Atembeschwerden. Hierdurch wurden insgesamt elf Schülerinnen und Schüler leicht verletzt, welche teilweise zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurden. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Rufnumer 0621 963-2122.