Ludwigshafen. Zwei Jugendliche haben am Samstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, vor einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Ludwigshafen einen 57-Jährigen angegriffen und zusammengeschlagen. Nach Angaben der Polizei Ist der Grund der Attacke bislang unklar. Einer der Unbekannten trug eine Basecap und eine grüne Jacke. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0621/9632122.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1