Jugendliche verdächtigt

Im Zusammenhang mit der Entgleisung einer Straßenbahn in Ludwigshafen-Rheingönheim im Oktober suchen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen. Gegen die beiden werde wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Ihnen wird vorgeworfen, am Samstag, 8. Oktober, Steine auf die Gleise im Bereich der Haltestelle Friedensstraße gelegt zu haben. In der Folge sprang eine Bahn der Linie 6 aus dem Gleisbett und landete mit der rechten Frontseite auf der Plattform der Haltestelle. Verletzt wurde niemand, den Schaden bezifferte die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) auf rund 300 000 Euro.

In den Wochen nach der Entgleisung kam es an derselben Stelle noch mehrfach zu vergleichbaren Vorfällen. Am 16. Oktober und am 21. Oktober lagen auch jeweils Steine auf den Gleisen, ein andermal waren es Scherben. Der Tatverdacht gegen die beiden Jugendlichen bezieht sich jedoch derzeit lediglich auf den ersten Vorfall, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt. Es könne jedoch auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Zusammenhang zu den übrigen Fällen besteht, die allesamt glimpflich ausgingen. Die Fahrer erkannten die Gegenstände auf den Gleisen rechtzeitig.

Wer kann Hinweise zu diesen beiden Jugendlichen geben? © Polizei

Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen. jei

