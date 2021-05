Jugendliche stehlen Motorroller bei Probefahrt

Ludwigshafen. Zwei Jugendliche haben einen Motorroller in Ludwigshafen entwendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, tauchten die zwei männlichen Personen nach einer Probefahrt am Sonntag nicht wieder auf. Sie hatten zuvor bei dem 64-jährigen Eigentümer, der sein Fahrzeug verkaufen wollte, Interesse an dem Kleinkraftrad bekundet. Voraussetzung war jedoch eine Probefahrt. Einer der Jugendlichen hatte eine falsche Adresse und Telefonnummer auf einem Zettel hinterlassen, bevor der 64-Jährige die Schlüssel aushändigte.

Beide Jugendliche waren laut Polizei zwischen 17 und 18 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und von korpulenter Statur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2222 entgegen.