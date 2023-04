Ludwigshafen. Mehrere Jugendliche haben sich am Donnerstagmittag in der Saarlandstraße in Ludwigshafen geprügelt – die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, hatten die Angreifer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte die Flucht ergriffen. Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 13.30 Uhr im Bereich der Haltestelle „Am Schwanen“ ereignet hat, werden gebeten, sich unter 0621/9632122 an die Polizei zu wenden.

