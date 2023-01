Jugendliche in Ludwigshafen nach Bargeld durchsucht - Täter erbeuten elf Euro

Ludwigshafen. Vier Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahre haben am Donnerstag in Ludwigshafen elf Euro Bargeld von einem 13- und 14-Jährigen geklaut. Nach Polizeiangaben wurden die beiden Jugendlichen gegen 16.50 Uhr von der vierköpfigen Gruppe in einem Einkaufszentrum im Bereich Im Zollhof angesprochen und aufgefordert Bargeld auszuhändigen.

Daraufhin wurden die beiden Jugendlichen von der Gruppe nach Bargeld durchsucht. Einer der Jugendlichen führte ein Messer mit. Mit der Beute flüchteten die vier Jugendlichen. Die bereits verständigte Polizei passte die Flüchtigen im Bereich des Rheinufers ab und brachte diese anschließend zu einer Polizeidienststelle. Die Jugendlichen wurden anschließend den Eltern überstellt.