Jugendliche bewerfen 84-Jährigen in Ludwigshafen mit Wasserflasche und verletzen ihn

Ludwigshafen. Eine Gruppe Jugendlicher hat am Montagnachmittag in Ludwigshafen einen 84-Jährigen mit einer Wasserflasche beworfen und ihn dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Gruppe Jugendlicher gegen 16.30 Uhr im 3. OG eines Parkhaues in der Bahnhofstraße. Diese bespritzen zunächst Passanten mit Wasser und warfen anschließend die volle Wasserflasche auf den 84-Jährigen. Sie traf ihn im Beereich des Gesichts und verletzte ihn leicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/ 9632122 zu melden.

