Japan würdigt Rövenkamp

Ludwigshafen. Für seine besonderen Verdienste um die Förderung der deutsch-japanischen Beziehungen ist der Leiter des Ludwigshafener Ostasieninstituts (OAI), Frank Rövenkamp, mit einer Auszeichnung des japanischen Außenministeriums geehrt worden. Überreicht wurde sie von Shinichi Asazuma, Generalkonsul des Japanischen Generalkonsulats in Frankfurt. Auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Hochschulpräsident Gunther Piller würdigten die herausragende Stellung des Ostasieninstituts und die Verdienste Rövenkamps.

Die Auszeichnung erhielt dieser sowohl als Leiter des OAI, aber auch als Promoter der japanischen Schach-Variante Shogi, die in Japan großes Ansehen genießt. Die Ehrung wurde Rövenkamp bereits 2019 zuerkannt, die Übergabe verzögerte sich jedoch wegen der Corona-Pandemie immer wieder. Asazuma lobte in seiner Ansprache, dass Rövenkamp viel zum Auf- und Ausbau akademischer, kultureller und auch wirtschaftlicher Beziehungen der beiden Länder beigetragen habe.

Vom Steckenpferd zum Beruf

„Die Stadt ist sehr, sehr stolz auf dieses Institut, das eine Strahlkraft weit über die Region hinaus entfaltet“, sagte Steinruck in ihrem Grußwort. Hochschulpräsident Piller betonte, dass das OAI für Handel und regen Austausch stehe. „Hier werden Studierende aus ganz Deutschland ausgebildet und gehen als Botschafter in die Welt hinaus.“

Rövenkamp war im Jahr 1986 erstmals als Austauschstudent in Japan und sammelte später internationale Managementerfahrungen in Kyoto. 2009 wechselte er ans Ostasieninstitut – was er rückblickend als „absoluten Glücksfall“ bezeichnet. „Hier konnte ich mein Steckenpferd, die Pflege deutsch-japanischer Beziehungen, zum Beruf machen“, sagte er. red/jei