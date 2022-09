Jahresfehlbetrag wächst auf 75,8 Millionen Euro

Die Finanzlage der Stadt Ludwigshafen ist ohnehin schon prekär. Dass sie sich angesichts von Krisen wie Corona oder dem Krieg in der Ukraine und damit verbundenen Preissteigerungen nicht unbedingt verbessern wird, kann niemanden überraschen. Und so haben die Mitglieder des Hauptausschusses auch relativ emotionslos hingenommen, was ihnen Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) am Montag im Rahmen des

...