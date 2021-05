Inzidenzwerte sinken weiter

Ludwigshafen. Die Sieben-Tages-Inzidenzwerte sind in Ludwigshafen weiter gesunken. Am Montag lagen sie bei 112,6 (Freitag: 128,3), wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in seiner täglichen Statistik für die Chemiestadt bekanntgab. Damit befindet sich Ludwigshafen auf der Liste der Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz auf dem zweiten Platz hinter Worms (113,7). Speyer liegt bei 37,6, Neustadt bei 30,0, Landau bei 49,1 und Frankenthal bei 67,7. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich in Ludwigshafen am Wochenende um 60 auf 10 268. her

