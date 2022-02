Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag geringfügig angestiegen, liegt aber weiter unter der Marke von 1000. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte 987,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Samstag waren es noch 968,5. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Sonntag in Neustadt an der Weinstraße mit 1763,4. Am niedrigsten

...