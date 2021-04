Inzidenz unter 200

Ludwigshafen. Die Inzidenz in Ludwigshafen ist erstmals seit Wochen wieder unter die Marke von 200 gesunken. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) lag der Wert am Donnerstagnachmittag bei 192,2. Im landesweiten Vergleich liegt die Chemiestadt damit noch immer in der „Spitzengruppe“ – hinter Speyer (195,8) und vor Worms (191,5). 58 Neuinfektionen wurden bis Donnerstag gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 9408. Akut infiziert sind 1385 Menschen in der Stadt, die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 317.

Zweite Impfung befreit von Test

Die Stadt weist unterdessen darauf hin, dass nach der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes für symptomlose Menschen mit vollständigem Impfschutz die Testpflicht für gewisse Einrichtungen und Dienstleistungen entfällt – auch, wenn das Bundesinfektionsschutzgesetz diese vorsieht. In Ludwigshafen trifft das etwa auf Friseurbesuche, die medizinische Fußpflege oder Ausflüge in den Wildpark zu. Ein vollständiger Impfschutz liege nach Ablauf von 14 Tagen nach der zweiten Impfung vor. Die Geimpften müssen ihre Impfung schriftlich oder elektronisch nachweisen. „Das Gesundheitsministerium des Landes hat uns bestätigt, dass in diesem Fall Bundesrecht nicht Landesrecht bricht“, betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). jei