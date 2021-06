Inzidenz unter 100: Lockerungen in Ludwigshafen ab Donnerstag

Thema des Tages Region lockert Corona-Regeln

Die Corona-Lage in Deutschland und der Region entspannt sich weiter. In Mannheim ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag weiter zurückgegangen. Nach den aktuellen Zahlen der Stadt vom Abend liegt sie nun bei 38,9. Bleibt auch der offizielle Wert des Robert Koch-Instituts bis einschließlich Mittwoch unter 50, könnten ab Donnerstag weitere Lockerungen in Kraft treten. Dann wäre etwa ein Besuch des Luisenparks auch ohne Voranmeldung und negatives Schnelltest-Ergebnis möglich. Auch auf der anderen Seite des Rheins – in Ludwigshafen – gibt es Anlass zu leichtem Optimismus: Am Dienstag könnte die Inzidenz den fünften Werktag in Folge unter 100 liegen. Mit Lockerungen ist also noch in dieser Woche zu rechnen. Dann dürfen auch wieder Wirte ihre Außengastronomie öffnen. „Nach sieben Monaten ist es allerhöchste Zeit“, sagte Salvatore Montana, Juniorchef der Pizzeria La Torre Da Angelo, dieser Redaktion. Der schrittweisen Öffnung der Lokale im Umland tatenlos zuzusehen, sei schon „frustrierend“ gewesen, sagte Thomas Schulte-Hobein, Betreiber der Kultkneipe Maffenbeier im Hemshof. Weitere Lockerungen könnte es wegen sinkender Neuinfektionen ab Mittwoch auch im gesamten Rhein-Neckar-Kreis geben. So könnte etwa die Gastronomie eine Stunde länger, also bis 22 Uhr, öffnen. Vizekanzler Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen, die sogenannte Bundes-Notbremse zur Eindämmung der Pandemie Ende Juni auslaufen zu lassen. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, „mit dem beginnenden Sommer die Pandemie allmählich hinter uns zu lassen“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Montag in Berlin. Mit der im April verabschiedeten Notbremse wurden bundeseinheitliche Corona-Regelungen ins Infektionsschutzgesetz geschrieben, die auf Kreisebene greifen, wenn die Ansteckungszahlen bestimmte Werte überschreiten. Strengere Vorgaben bei Tests Positive Signale kamen am Montag auch aus Brüssel: Auch Kinder ab zwölf Jahren können in der Europäischen Union nun mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden. Nach einer Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA erteilte die EU-Kommission nach eigenen Angaben am Montag offiziell die Zulassung. In Deutschland hat allerdings die Ständige Impfkommission noch keine Empfehlung ausgesprochen. Als Konsequenz aus dem Verdacht auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Teststellen sollen unterdessen schnell strengere Vorgaben kommen. Dazu sind Neuregelungen in der Testverordnung vorgesehen, wie das Bundesgesundheitsministerium nach Beratungen mit den Ressortchefs der Länder mitteilte. Im Blick steht unter anderem, dass Abrechnungsdaten abgeglichen werden müssen und dafür auch die Finanzämter einbezogen werden könnten. Die Stadt Mannheim hat keine Kenntnis von möglicherweise hier falsch gemeldeten Zahlen, sieht da aber bei sich auch keine Kontrollmöglichkeiten. dpa/jei/sma

Mehr erfahren