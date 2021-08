Inzidenz steigt wieder an

Ludwigshafen. Die Inzidenzwerte in Ludwigshafen und den umliegenden Kommunen steigen wieder deutlich an. Für die Chemiestadt meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag einen Wert von 19,7. Damit steht Ludwigshafen in linksrheinischen Vergleich sogar noch ganz gut da, denn in Worms (25,1), Landau (23,5) und Frankenthal (34,9) ist die Lage angespannter. Der Rhein-Pfalz-Kreis steht bei 18,8, Speyer bei 17,8.

Insgesamt acht weitere Infektionen wurden für Ludwigshafen bis Donnerstag gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 10 741. jei