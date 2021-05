Mit 69 gemeldeten Neuinfektionen ist in Ludwigshafen die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag wieder angestiegen. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) lag der Wert bei 164,3 und somit um sieben Punkte höher als am Mittwoch. Damit liegt die Chemiestadt im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz nach wie vor auf Rang zwei hinter Speyer (172,1). In Worms sank

...