Inzidenz steigt wieder

Ludwigshafen. Nach einigen Tagen der Entspannung ist der Inzidenzwert in Ludwigshafen bis Montagnachmittag wieder angestiegen. Wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorgeht, liegt der Wert aktuell bei 167,8. Schulöffnungen, die bei einer dauerhaften Inzidenz von unter 165 vorgesehen sind, sind damit vorerst wieder vom Tisch, wie Ordnungsdezernent Andreas Schwarz am Montag im Stadtrat sagte.

Nach einem Antrag der FWG-Fraktion im Hauptausschuss zuletzt wurden in der Sitzung am Montag erstmals auf die Ludwigshafener Stadtteile aufgeschlüsselte Corona-Zahlen vorgetragen. Diese sollen laut Schwarz in Zukunft in Tabellenform auch auf der Internetseite der Stadt eingestellt werden. Probleme bereite jedoch noch, dass die gemeldeten Zahlen des zuständigen Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises von den Daten des LUA abweichen. Nach dem aktuellsten verfügbaren Stand vom Sonntag war demnach die Inzidenz in Ruchheim mit einem Wert von 259 am höchsten. Dahinter folgten die Stadtteile Mitte (190), Nord/Hemshof (189) und Süd (136).

Übriger Impfstoff für Freiwillige?

Unterdessen prüft die Verwaltung ein Modell, nachdem am Ende eines Impftages im Impfzentrum in der Walzmühle übrig gebliebenes Vakzin an Freiwillige verimpft werden kann, wie Schwarz berichtete. Mit der Stadt Trier, in der dieses Modell bereits praktiziert wird, seien die Impfkoordinatoren in Kontakt.