Ludwigshafen. Die Entwicklung mit steigenden Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen bleibt ungebrochen. Bis Dienstagnachmittag wurden 49 Fälle gemeldet, wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorgeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im gleichen Zeitraum von 173,6 auf 180,5. In der linksrheinischen Region liegt Ludwigshafen damit hinter Worms (223,8) und Speyer (209,6), aber vor Frankenthal (94,3), Landau (68,3) und Neustadt (67,6). In allen genannten Städten sind die Werte steigend.

AdUnit urban-intext1

Da die Zahl der Neuinfektionen derzeit deutlich schneller ansteigt als die der Genesenen, zeigt die Kurve bei den akut Infizierten in Ludwigshafen mit einer aktuellen Zahl von 789 steil nach oben. Am Mittwoch vor einer Woche lag sie noch bei 590. Weiterhin stabil ist die Situation bei den Todesfällen im Zusammenhang mit Corona. Deren Zahl liegt nun schon seit fast einer Woche bei 304. jei