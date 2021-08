Ludwigshafen. Mit 24 Neuinfektionen binnen eines Tages ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen am Mittwoch deutlich angestiegen. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) liegt der Wert bei 36,6 (Dienstag: 27,3). Damit hat die Inzidenz erstmals seit Monaten wieder die 35er-Marke überschritten, was in den kommenden Tagen zur Rücknahme von Lockerungen führen könnte. Abhängig ist das aber auch noch von der neuen Corona-Verordnung des Landes, die zeitnah erwartet wird.

