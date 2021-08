Inzidenz steigt rapide

Ludwigshafen. Die Corona-Fallzahlen steigen in Ludwigshafen rasant an. Bis Donnerstagnachmittag wurden nach Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) 30 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz machte erneut einen großen Satz nach oben und steht aktuell bei 46,4. Damit liegt der Wert in der Chemiestadt den zweiten Tag in Folge über der 35er-Marke. Sollte das auch am Freitag der Fall sein, müssen ab Sonntag die ersten Lockerungen der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen zurückgenommen werden. Nach Angaben eines Stadtsprechers wären dann Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit maximal 350, im Freien mit 500 Teilnehmern möglich. Im Unterricht würde bei gleichbleibender Tendenz nach den Ferien wieder Maskenpflicht gelten. Abhängig wäre das auch noch von der neuen Landesverordnung, die am 23. August kommen soll.

Unterdessen wird das Sonderimpfangebot in der Walzmühle fortgesetzt. Bis 9. September können Menschen ab zwölf Jahren ohne vorherige Anmeldung zum Impfzentrum kommen und sich gegen Corona immunisieren lassen, teilt die Stadt mit. Möglich ist das immer montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9.30 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9.30 bis 18.30 Uhr. Impfwillige müssen in Ludwigshafen wohnen oder arbeiten und einen Personalausweis mitbringen. jei