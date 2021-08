Inzidenz steigt leicht auf 16,3

Ludwigshafen. Nach dem leichten Abwärtstrend in den vergangenen Tagen ist die Inzidenz in Ludwigshafen am Dienstag wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) liegt der Wert bei 16,3. Damit befindet sich die Chemiestadt etwas unter dem Gesamtwert in Rheinland-Pfalz, der bei 18,1 liegt. Insgesamt sechs Neuinfektionen wurden bis Dienstagnachmittag gemeldet, die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 10 724. Als genesen gelten inzwischen 10 313 Personen. Die Zahl der akut Infizierten in der Stadt stieg um vier auf 76. jei

