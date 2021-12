Inzidenz steigt leicht

Ludwigshafen/Mainz. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch wieder leicht gestiegen. Nach zwei Tagen mit rückläufigen Zahlen ermittelte das Landesuntersuchungsamt einen Wert von 310,4 nach 308,6 am Vortag. Die Gesundheitsämter erfassten an einem Tag 2845 Neuinfektionen. Derzeit mit Sars-Cov-2 infiziert sind demnach 38 848 Menschen. Die höchste Inzidenz gab es zum Wochenbeginn im Kreis Germersheim mit 639,5 Infektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Danach folgten die Städte Neustadt (624,7), Worms (589,5) und Speyer (557,7). In Ludwigshafen ist die Inzidenz leicht auf 332,1 (Vortag: 336,1) gesunken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neuerdings steht Bürgerinnen und Bürgern in Ludwigshafen eine weitere Corona-Testmöglichkeit zur Verfügung. Das Turmrestaurant im Ebertpark hat eine Station in seinen Veranstaltungsräumen eröffnet. Nach Angaben des Geschäftsführers Anatol Elert hat die Teststelle dienstags bis samstags von 9 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Abstriche werden mit und ohne Termin genommen. Durchgeführt werden sie von Mitarbeitern des Restaurants. „Sie haben alle eine professionelle Schulung gemacht und besitzen nun das Zertifikat zum Testen“, so Elert. jei/lrs