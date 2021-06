Inzidenz steigt leicht

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen steigt wieder leicht an. Nach dem mehrtägigen Abwärtstrend wurden am Donnerstag und Freitag wieder etwas mehr Neuinfektionen gemeldet, wenn auch weiter auf einem relativ niedrigen Niveau. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) lag der Wert am Freitag bei 15,7. Damit ist die Chemiestadt im landesweiten Vergleich wieder die Kommune mit der höchsten Inzidenz, gefolgt von Zweibrücken (14,6), dem Donnersbergkreis (11,9) und dem Kreis Alzey-Worms (10,8).

Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg in Ludwigshafen auf 10 584, als genesen gelten inzwischen 10 132 Personen. Akut infiziert sind in der Stadt noch 123 Menschen. Die Zahl der Todesfälle liegt mittlerweile seit mehreren Wochen konstant bei 329.

Wieder Vorsprache bei Stadtkasse

Unterdessen weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass nach vorheriger Terminvereinbarung die persönliche Vorsprache bei der Stadtkasse ab Montag, 28. Juni, wieder möglich ist. Um Termine zu vereinbaren, können sich Bürger demnach an die zuständigen Sachbearbeiter wenden, deren Kontaktinformationen auf der Rückseite der jeweiligen Zahlungsaufforderung zu finden sind. Für allgemeine Rückfragen stehen die Rufnummer 0621/504-30 21 und die Mailadresse 2-12@ludwigshafen.de zur Verfügung. jei