Inzidenz steigt leicht

Ludwigshafen. Mit fünf gemeldeten Neuinfektionen bis Freitagnachmittag ist die Inzidenz in Ludwigshafen wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) lag der Wert bei 16,3. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg auf 10 556. Da die Zahl der neu Genesenen die der Neuinfektionen weiter übersteigt, zeigt die Kurve der akut Infizierten stetig nach unten. Aktuell tragen noch 185 Personen in Ludwigshafen das Virus in sich.

Wieder Lernen in der Bibliothek

Die sinkenden Fallzahlen bringen ab kommender Woche auch weitere Lockerungen für die Stadtbibliothek mit sich. Ab Dienstag, 22. Juni, ist der Aufenthalt zum Lernen und Arbeiten in der Einrichtung sowie in der Kinder- und in den Stadtteil-Bibliotheken wieder möglich, wie die Stadt mitteilt. Dies gilt allerdings nur für eine begrenzte Besucherzahl. Während des gesamten Aufenthalts muss eine OP- oder FFP2-Maske getragen werden, das Essen von mitgebrachten Speisen ist nicht erlaubt. jei